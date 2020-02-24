Со 2 марта освобожденные из плена РФ украинцы начнут получать по 100 тыс. грн, - Минветеранов
Об этом сообщила в Facebook пресс-служба министерства по делам ветеранов.
"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны два представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. грн денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.
В Минветеранив также отметили, что сопровождение и помощь освобожденным из российского заключения оказывать и в дальнейшем.
"Сопровождение и помощь предоставляются и в дальнейшем, сделано несколько предложений по трудоустройству и с предоставлением жилья. Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену. К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты нескольких медицинских учреждений и институтов НАМН Украины", - говорится в сообщении.
- Напомним, ранее журналист Юрий Бутусов заявил, что ни один из заявленных в рамках обмена с Россией украинцев пока не получил обещанные 100 тыс. грн компенсации .
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