Со 2 марта освобожденные из плена РФ украинцы начнут получать по 100 тыс. грн, - Минветеранов

24 февраля, 2020, 15:52

С понедельника, 24 февраля, освобожденные из российского заключения украинцы начнут получать по 100 тыс. грн материальной помощи

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба министерства по делам ветеранов.

"Уже завтра на заседании профильных общественных организаций будут выбраны два представителя, которые впервые войдут в состав межведомственной комиссии, как ее полноправные члены. В четверг - соберется межведомственная комиссия, которая рассмотрит заявления освобожденных пленных и примет решение. Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тыс. грн денежной помощи, и мы, наконец, закроем этот вопрос", - говорится в сообщении.

В Минветеранив также отметили, что сопровождение и помощь освобожденным из российского заключения оказывать и в дальнейшем.

"Сопровождение и помощь предоставляются и в дальнейшем, сделано несколько предложений по трудоустройству и с предоставлением жилья. Продолжается помощь по зубопротезированию и другому восстановлению после травм, полученных в плену. К сотрудничеству привлечены общественные организации и специалисты нескольких медицинских учреждений и институтов НАМН Украины", - говорится в сообщении.