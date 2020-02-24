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Espreso.tvОбществоСкалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Китая

Скалецкая впервые встретилась с эвакуированными из Китая

Ни у одного из эвакуированных в санаторий в Новых Санжарах подозрения на ОРВИ нет

Об этом Скалецкая написала в Facebook.

"Сегодня впервые встретилась с гражданами, эвакуированными из Китая. Посетила их комнаты на втором и третьем этажах санатория "Новые Санжары". Все здоровы. Ни у одного из эвакуированных подозрения на ОРВИ нет ", - написала Скалецкая.

Она отметила, что единственные жалобы, которые сейчас услышала, касающиеся разве что некоторых бытовых вопросов.

"Работаем над тем, чтобы обсервациям в Новых Санжарах стала более комфортной", - добавила министр.

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