Скалецкая объяснила, почему для карантина выбрали санаторий в Новых Санжарах

24 февраля, 2020, 11:20

Граждан, которые были эвакуированы из китайского Уханя в Украину, нельзя было размещать в медицинских учреждениях, поскольку они являются здоровыми людьми. В то же время для обсервации надо было найти место, где можно было максимально обеспечить эпидемиологический контроль и комфорт для проживания

Из всех возможных вариантов санаторий в Новых Санжарах оказался наиболее оптимальным вариантом, сообщила в интервью "5 каналу" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Вторая важная вещь - то, что у нас зима. Есть очень много санаториев в Украине, которые на зиму консервируются, в которых отключается отопление, горячая вода или нет отопления вообще, нет медицинских работников, обслуживающего персонала. То есть если мы находили какие-то пустые здания отдельно стоящие, где мы можем обеспечить эпидбезопасность, они были неспособны к запуску. Нужно было 10 дней", - рассказала министр.

Для того, чтобы подобрать оптимальное место, Министерство здравоохранения направило запросы на все ОГА и другие министерства. Также был обзвон частных учреждений, сообщила министр.

"Было два таких взаимоисключающих положения, когда нам надо было обеспечить эпидемически, но надо было найти комфорт. То есть с отоплением. И иметь возможность разместить людей, чтобы это была не казарма... И это тоже был вызов, с которым мы работали", - сказала Скалецкая.

Министр добавила, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ эвакуированные из Китая граждане пробудут в обсервации 14 дней.