 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСкалецкая объяснила, почему для карантина выбрали санаторий в Новых Санжарах

Скалецкая объяснила, почему для карантина выбрали санаторий в Новых Санжарах

Граждан, которые были эвакуированы из китайского Уханя в Украину, нельзя было размещать в медицинских учреждениях, поскольку они являются здоровыми людьми. В то же время для обсервации надо было найти место, где можно было максимально обеспечить эпидемиологический контроль и комфорт для проживания

Из всех возможных вариантов санаторий в Новых Санжарах оказался наиболее оптимальным вариантом, сообщила в интервью "5 каналу" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Вторая важная вещь - то, что у нас зима. Есть очень много санаториев в Украине, которые на зиму консервируются, в которых отключается отопление, горячая вода или нет отопления вообще, нет медицинских работников, обслуживающего персонала. То есть если мы находили какие-то пустые здания отдельно стоящие, где мы можем обеспечить эпидбезопасность, они были неспособны к запуску. Нужно было 10 дней", - рассказала министр.

Для того, чтобы подобрать оптимальное место, Министерство здравоохранения направило запросы на все ОГА и другие министерства. Также был обзвон частных учреждений, сообщила министр.

"Было два таких взаимоисключающих положения, когда нам надо было обеспечить эпидемически, но надо было найти комфорт. То есть с отоплением. И иметь возможность разместить людей, чтобы это была не казарма... И это тоже был вызов, с которым мы работали", - сказала Скалецкая.

Министр добавила, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ эвакуированные из Китая граждане пробудут в обсервации 14 дней.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

23 февраля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать