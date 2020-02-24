Скалецкая объяснила, почему для карантина выбрали санаторий в Новых Санжарах
Из всех возможных вариантов санаторий в Новых Санжарах оказался наиболее оптимальным вариантом, сообщила в интервью "5 каналу" министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
"Вторая важная вещь - то, что у нас зима. Есть очень много санаториев в Украине, которые на зиму консервируются, в которых отключается отопление, горячая вода или нет отопления вообще, нет медицинских работников, обслуживающего персонала. То есть если мы находили какие-то пустые здания отдельно стоящие, где мы можем обеспечить эпидбезопасность, они были неспособны к запуску. Нужно было 10 дней", - рассказала министр.
Для того, чтобы подобрать оптимальное место, Министерство здравоохранения направило запросы на все ОГА и другие министерства. Также был обзвон частных учреждений, сообщила министр.
"Было два таких взаимоисключающих положения, когда нам надо было обеспечить эпидемически, но надо было найти комфорт. То есть с отоплением. И иметь возможность разместить людей, чтобы это была не казарма... И это тоже был вызов, с которым мы работали", - сказала Скалецкая.
Министр добавила, что в соответствии с рекомендациями ВОЗ эвакуированные из Китая граждане пробудут в обсервации 14 дней.
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