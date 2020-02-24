Сербия приобрела российские ракеты "Панцирь-С1", Вучич на радостях процитировал Путина

24 февраля, 2020, 07:38

Президент Сербии Вучич подтвердил, что его страна приобрела российские ракетные системы "Панцирь-С1"

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Купите" Панцирь ", он показал свою лучшую эффективность в Сирии", - процитировал Вучич слова Путина, сказанные во время одной из последних встреч.

«Сербия усилила свои оборонительные и сдерживающие возможности», - говорится в сообщении министерства обороны страны, обнародован 23 февраля.

Отметим, что Сербия получила российские ракетные системы, несмотря на угрозу санкций США.