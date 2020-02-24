Сербия приобрела российские ракеты "Панцирь-С1", Вучич на радостях процитировал Путина
24 февраля, 2020, 07:38
Президент Сербии Вучич подтвердил, что его страна приобрела российские ракетные системы "Панцирь-С1"
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Купите" Панцирь ", он показал свою лучшую эффективность в Сирии", - процитировал Вучич слова Путина, сказанные во время одной из последних встреч.
«Сербия усилила свои оборонительные и сдерживающие возможности», - говорится в сообщении министерства обороны страны, обнародован 23 февраля.
Отметим, что Сербия получила российские ракетные системы, несмотря на угрозу санкций США.
- "Панцирь-С1" - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Комплекс был создан в 1994 году. С тех пор комплекс был значительно модернизирован. 16 ноября 2012 "Панцирь-С1" принят на вооружение российской армии.
- Особенность комплекса заключается в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, создает непрерывную зону перехвата цели по высоте (минимальная) от 0 м и по дальности (минимальная) от 200 м. Достижимость по высоте 15 км, по дальности 20 км.
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