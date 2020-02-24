Риск болезни Альцгеймера: в Британии футболистам запретили бить головой
Об этом сообщает Daily Mail .
По информации источника, бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем среднестатистический человек. Если в экспериментальной группе смертность от неврологических заболеваний составляла один процент, то среди футболистов этот показатель вырос до трех процентов.
В результате опытов было обнаружено пятикратное увеличение риска развития болезни Альцгеймера, четырехкратное увеличение заболевания мотонейронов и двукратное увеличение болезни Паркинсона.
В связи с этим футбольные федерации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли решение ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов. Сообщается, это не отразится на игре головой в матчах, но будет введено ограничение и предупреждения на игру в командах до 12 и до 16 лет.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-