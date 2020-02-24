Риск болезни Альцгеймера: в Британии футболистам запретили бить головой

24 февраля, 2020, 16:05

В Англии, Северной Ирландии и Шотландии ввели запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов

Об этом сообщает Daily Mail .

По информации источника, бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний, чем среднестатистический человек. Если в экспериментальной группе смертность от неврологических заболеваний составляла один процент, то среди футболистов этот показатель вырос до трех процентов.

В результате опытов было обнаружено пятикратное увеличение риска развития болезни Альцгеймера, четырехкратное увеличение заболевания мотонейронов и двукратное увеличение болезни Паркинсона.

В связи с этим футбольные федерации Англии, Шотландии и Северной Ирландии приняли решение ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов. Сообщается, это не отразится на игре головой в матчах, но будет введено ограничение и предупреждения на игру в командах до 12 и до 16 лет.