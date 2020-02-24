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Espreso.tvОбществоRyanair прекращает с апреля полеты из Киева в Стокгольм и Нюрнберг

Ryanair прекращает с апреля полеты из Киева в Стокгольм и Нюрнберг


фото: reuters
Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair с апреля прекратит полеты по маршруту Киев-Стокгольм (Скавста)

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию в системе бронирования перевозчика

Последняя дата, на которую еще можно купить билет на перелет по указанному направлению, это 27 марта.

Отметим, что, как и в случае с рейсами Киев-Стокгольм, рейсы Киев-Нюрнберг на сайте Ryanair также отсутствует возможность забронировать билеты на даты после 27 марта.

Напомним, что рейсы в столицу Швеции стали одними из первых, которые из Украины начал в 2018 году выполнять ирландский лоукостер.

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