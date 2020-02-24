"Заслуга персонально Зеленского": Омелян о столкновениях в Новых Санжарах
Об этом Омелян заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"90% той ситуации, которая сложилась в Новых Санжарах - это заслуга лично господина Зеленского и его команды, которые сперва напугали людей. Давайте вспомним, кто начал эту истерию - господин Дубинский, "Слуга народа", который сказал, что он защитил свой округ в Обухове. А потом это все пошло. Это (костюмы химзащиты во время выступления министра внутренних дел Арсена Авакова, - ред.) еще тоже всех очень сильно "успокоило", потому что они знали, что таких костюмов защиты действительно есть два, а больше не факт, есть ли в Украине", - сказал Омелян.
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При этом экс-министр инфраструктуры отметил, что проблема заключается в непрофессиональном подходе.
"Проблема в том, что они должны действовать профессионально. Этого сейчас нет. Так же температурный скрининг, о котором они рассказывают, меня просто это впечатляет. Это мне напоминает ситуацию с Укрзализныцей, когда вводили электронный билет, или сейчас программу "Дия", только забыли всем раздать устройства для считывания этих билетов, и оно ничего не работало", - добавил Омелян.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали .
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
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