"Заслуга персонально Зеленского": Омелян о столкновениях в Новых Санжарах

24 февраля, 2020, 21:27

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал столкновения с полицией в Новых Санжарах из-за прибытия на карантин эвакуированных из Уханя персональной заслугой Зеленского

Об этом Омелян заявил в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"90% той ситуации, которая сложилась в Новых Санжарах - это заслуга лично господина Зеленского и его команды, которые сперва напугали людей. Давайте вспомним, кто начал эту истерию - господин Дубинский, "Слуга народа", который сказал, что он защитил свой округ в Обухове. А потом это все пошло. Это (костюмы химзащиты во время выступления министра внутренних дел Арсена Авакова, - ред.) еще тоже всех очень сильно "успокоило", потому что они знали, что таких костюмов защиты действительно есть два, а больше не факт, есть ли в Украине", - сказал Омелян.

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При этом экс-министр инфраструктуры отметил, что проблема заключается в непрофессиональном подходе.

"Проблема в том, что они должны действовать профессионально. Этого сейчас нет. Так же температурный скрининг, о котором они рассказывают, меня просто это впечатляет. Это мне напоминает ситуацию с Укрзализныцей, когда вводили электронный билет, или сейчас программу "Дия", только забыли всем раздать устройства для считывания этих билетов, и оно ничего не работало", - добавил Омелян.