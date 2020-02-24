"Супругов" иностранцев с поддельными британскими визами задержали в одесском аэропорту
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
"Вчера вечером в аэропорт" Одесса "авиарейсом из Стамбула прибыли двое граждан Турции, которые представились мужем и женой. По словам туристов, в их планы входило посетить страны Европы и полюбоваться местными достопримечательностями", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщается, при первичной проверке у пограничников возникли сомнения относительно заявленной цели путешествия. Поэтому иностранцев пригласили на дополнительную беседу.
Во время дополнительной проверки пограничники заметили в паспортах граждан Турции поддельные визы Великобритании. Как выяснилось, семейные отношения иностранцев - легенда, которая была придумана для пересечения границы с целью въезда в страны Евросоюза.
Также оказалось, что поддельные шенгенские визы "супруги" купили заблаговременно в сети Интернет по 1,3 тыс. долл.
За попытку незаконно попасть в Украину иностранцев вернули обратным рейсом. А также принято решение о запрете их въезда в Украину сроком на 3 года.
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