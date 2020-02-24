"Считаю правительство и Минэкономики суперэффективными": Милованов заявил о "турборежиме качественных изменений"
Об этом он написал в Facebook.
"Нашей команде Минэкономики есть чем гордиться: мы стартовали детенизацию рынка земли и наводим порядок в землеустройстве, ликвидировали теневой рынок спирта и проводим демонополизацию отрасли, ускорили приватизацию, расширяем программы поддержки и развития для бизнеса (поддержку агро, кредиты микро и малому бизнесу), проактивные программы продвижения экспорта, повышаем защиту людей в трудовых отношениях", - написал Милованов.
Он считает это правительство и министерство экономики суперэффективным.
"Мы представили стратегию экономического роста на этой неделе, где продемонстрировали свое четкое видение: украинцы должны быть состоятельными, должны иметь достойную оплату труда и работу своей мечты", - написал министр.
Он добавил, что для этого нужны инвестиции. Не просто "деньги в экономику", но те ресурсы, благодаря которым министерство создаст новые рабочие места, чтобы "все зарабатывали больше и жили лучше".
"Ведь бесспорный приоритет государства - это его граждане. Турборежим качественных изменений должен сохраниться". - подытожил Милованов.
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