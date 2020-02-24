"Объяснить, почему на нас напала Россия", - Институт нацпамяти разрабатывает лекции для школ и вузов о войне с РФ
Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал директор УИНП Антон Дробович.
По его словам, сейчас разрабатываются два цикла лекций:
"Один цикл разрабатываем совместно с Героем Украины Владимиром Жемчуговым. Он посвящен в целом теме войны - почему Украина воюет сейчас, почему на нас напала Россия, почему мы защищаемся. Там будет и медийный контент и методические рекомендации", - сказал Дробович.
Он отметил, что Институт будет консультироваться с Минобразования по поводу лучшей формы его подачи - или во внеурочное время, или в рамках специальных классных часов.
"Второй блок вопросов касается гражданского образования. Что такое права человека, причем здесь декоммунизация, почему для Украины важно говорить о наследии, которую годами затирали. Словом, почему это важно для построения здорового государства и общества сейчас", - сказал Дробович.
- 26 декабря глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович поделился своим видением будущего институции и прокомментировал заявления бывшего главы Владимира Вьятровича.
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