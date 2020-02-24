"Мону Лизу" из кубиков Рубика за € 480 тыс. продали на аукционе в Париже

24 февраля, 2020, 12:11

Репродукцию картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза" с 330 кубиков Рубика продали на аукционе в Париже за 480 200 евро

Как сообщает Reuters , аукционный дом Artcurial определил начальную стоимость работы в 150 000 евро.

Пока неизвестно, кто стал владельцем картины.

"Мону Лизу" из 330 кубиков Рубика собрал французский уличный художник под псевдонимом "Захватчик". Он использовал цветные элементы кубиков чтобы воспроизвести известную улыбку Джоконды. Репродукцию картины создан в 2005 году. И это первая серия "Рубиккубизму", которая воспроизводит известные картины Леонардо да Винчи.