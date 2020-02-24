"Кассационную жалобу точно подадим", - Малюська о решении суда по Насирову
Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.
Он опроверг утверждения некоторых СМИ, отметив, что апелляционный суд не восстанавливал г-на Насирова на посту главы ГФС.
Малюська подчеркнул, что производство по требованиям по восстановлению в должности и взысканию утраченного заработка было приостановлено по ходатайству самого Насирова.
"Вместе с тем суд действительно оставил без изменений решение суда первой инстанции и подтвердил незаконность распоряжения КМУ об увольнении господина Насирова с должности главы ГФС", - пояснил министр.
Он добавил, что освобождение признано незаконным, но принудительного восстановления в должности нет.
"Сейчас ожидаем полного текста постановления Шестого апелляционного административного суда с тем, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Кассационную жалобу точно подадим", -заявил он.
- Напомним, 24 февраля стало известно, что Апелляционный суд подтвердил решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Романа Насирова с должности председателя ДФС
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