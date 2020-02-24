"Бл ** ь, у меня папа и дедушка служили в Советской армии!": Maruv ответила на скандал из-за своего поста-поздравления с 23 февраля
24 февраля, 2020, 14:05
Украинская певица Мaruv ответила на скандал в сети из-за своего поста в Instagram, где она поздравила мужчин с российским и советским праздником 23 февраля
Свою реакцию она выложила в социальную сеть.
"Боже, у меня снова разгорелся срач в комментариях за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл * дь. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии - хочу, бл * дь, и поздравляю. Не волнуйтесь - с 14 октября тоже поздравлю с праздником мужчин, если вы за это переживаете! ", - сказала Maruv.
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