"Бл ** ь, у меня папа и дедушка служили в Советской армии!": Maruv ответила на скандал из-за своего поста-поздравления с 23 февраля

24 февраля, 2020, 14:05

Украинская певица Мaruv ответила на скандал в сети из-за своего поста в Instagram, где она поздравила мужчин с российским и советским праздником 23 февраля

Свою реакцию она выложила в социальную сеть.

"Боже, у меня снова разгорелся срач в комментариях за того, что я поздравила мужчин с 23 февраля. Бл * дь. У меня папа служил, дедушка служил в Советской армии - хочу, бл * дь, и поздравляю. Не волнуйтесь - с 14 октября тоже поздравлю с праздником мужчин, если вы за это переживаете! ", - сказала Maruv.