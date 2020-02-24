Появился рейтинг самых прибыльных авиарейсов мира
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании OAG, специализирующейся на анализе данных о туризме и путешествиях, сообщает Business Insider .
На втором месте - авиакомпания Qantas с рейсом Мельбурн-Сидней ($ 861 млн), на третьем - Emirates и рейс Дубай-Лондон ($ 796 млн).
В топ-5 также вошли: Singapore Airlines, рейс Сингапур-Лондон ($ 736 млн) и United Airlines, рейс Нью-Йорк - Сан-Франциско ($ 689 млн).
Во второй пятерке рейтинга:
- American Airlines, рейс Нью-Йорк - Лос-Анджелес ($ 662 млн)
- Qatar Airways, рейс Доха-Лондон ($ 639 млн)
- Cathay Pacific, рейс Гонконг-Лондон ($ 605 млн)
- Singapore Airlines, рейс Сингапур-Сидней ($ 550 млн)
- Air Canada, рейс Торонто-Ванкувер ($ 541 млн).
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