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Espreso.tvОбществоПоявился рейтинг самых прибыльных авиарейсов мира

Появился рейтинг самых прибыльных авиарейсов мира


фото: reuters
Самым прибыльным авиарейсом в мире стал рейс авиакомпании British Airways Лондон - Нью-Йорк. С апреля 2018 года по март 2019 он принес более $ 1 млрд

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании OAG, специализирующейся на анализе данных о туризме и путешествиях, сообщает Business Insider .

На втором месте - авиакомпания Qantas с рейсом Мельбурн-Сидней ($ 861 млн), на третьем - Emirates и рейс Дубай-Лондон ($ 796 млн).

В топ-5 также вошли: Singapore Airlines, рейс Сингапур-Лондон ($ 736 млн) и United Airlines, рейс Нью-Йорк - Сан-Франциско ($ 689 млн).

Во второй пятерке рейтинга:

- American Airlines, рейс Нью-Йорк - Лос-Анджелес ($ 662 млн)

- Qatar Airways, рейс Доха-Лондон ($ 639 млн)

- Cathay Pacific, рейс Гонконг-Лондон ($ 605 млн)

- Singapore Airlines, рейс Сингапур-Сидней ($ 550 млн)

- Air Canada, рейс Торонто-Ванкувер ($ 541 млн).

 

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