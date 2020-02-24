Пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии через коронавирус
24 февраля, 2020, 15:13
В аэропорту Республики Маврикий заблокировали самолет из Италии из-за вспышки коронавируса в стране
Об этом сообщает ANSA.
"Пассажиры рейса, прибывшего из Италии, были заблокированы по прибытии в понедельник в аэропорту на Маврикии", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, самолет авиакомпании Alitalia прибыл на остров Маврикий из Рима.
Однако после приземления лайнер был заблокирован вместе с пассажирами, которым было запрещено выходить.
Пассажиров попросили пройти карантин или вернуться домой.
Напомним, в Италии от коронавируса умерло уже 5 человек. Общее количество зараженных людей возросло до 219.
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