Пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии через коронавирус

24 февраля, 2020, 15:13

В аэропорту Республики Маврикий заблокировали самолет из Италии из-за вспышки коронавируса в стране

Об этом сообщает ANSA.

"Пассажиры рейса, прибывшего из Италии, были заблокированы по прибытии в понедельник в аэропорту на Маврикии", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, самолет авиакомпании Alitalia прибыл на остров Маврикий из Рима.

Однако после приземления лайнер был заблокирован вместе с пассажирами, которым было запрещено выходить.

Пассажиров попросили пройти карантин или вернуться домой.

Напомним, в Италии от коронавируса умерло уже 5 человек. Общее количество зараженных людей возросло до 219.