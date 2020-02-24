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Espreso.tvОбществоПассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии через коронавирус

Пассажирам из Рима не разрешили сойти с самолета на Маврикии через коронавирус


фото: reuters
В аэропорту Республики Маврикий заблокировали самолет из Италии из-за вспышки коронавируса в стране

Об этом сообщает ANSA.

"Пассажиры рейса, прибывшего из Италии, были заблокированы по прибытии в понедельник в аэропорту на Маврикии", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, самолет авиакомпании Alitalia прибыл на остров Маврикий из Рима.

Однако после приземления лайнер был заблокирован вместе с пассажирами, которым было запрещено выходить.

Пассажиров попросили пройти карантин или вернуться домой.

Напомним, в Италии от коронавируса умерло уже 5 человек. Общее количество зараженных людей возросло до 219.

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