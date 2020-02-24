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Espreso.tvОбществоОП ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО, - Денисова

ОП ведет переговоры о покупке квартир освобожденным из ОРДЛО, - Денисова


фото: lb.ua
Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Офис президента ведет переговоры о приобретении квартир освобожденным 29 декабря гражданам из ОРДЛО

Об этом она написала в Facebook.

"Офис президента проводит переговоры о приобретении квартир для уволенных граждан, ведь есть значительная потребность в их количестве. Пока идет этот процесс, наши граждане обеспечены временным жильем, а некоторые пожелали жить у своих родных и близких", - написала Денисова.

Также была проведена тщательная работа над сбором информации о неотложных нуждах и социальном обеспечении освобожденных.

"Сейчас освобождены лица, которые нуждались в восстановлении документов, удостоверяющих личность и гражданство, их получили", - написала Денисова.

Также при ее содействии Службы занятости для этих граждан проведена работа по поиску вакансий, которые предусматривают предоставление жилья.

"Большинство на эти предложения согласились. В то же время 12 человек из числа освобожденных до сих пор не определились с местом работы и жительства", - добавила омбудсмен.

Всем освобожденным была предоставлена высококвалифицированная медицинская помощь, в том числе стоматологическая. Кроме того, 11 человек завершают курс реабилитации в Украинском государственном медико-социальном центре ветеранов войны "Цибли".

 

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