Оккупанты на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных

24 февраля, 2020, 18:12

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает штаб ООС.

Противник обстрелял наши позиции с запрещенного Минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Шумы - с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.