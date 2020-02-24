Оккупанты на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает штаб ООС.
Противник обстрелял наши позиции с запрещенного Минского договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: вблизи Марьинки - с ручного противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Песков - с автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела по нашим позициям, а именно: рядом с Новотошковским - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 10 мин; в районе населенного пункта Шумы - с 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Сегодня, 24 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
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