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Espreso.tvОбществоОдно из крупнейших украинских месторождений нефти и газа на шельфе выставят на конкурс двумя лотами

Одно из крупнейших украинских месторождений нефти и газа на шельфе выставят на конкурс двумя лотами


фото: epravda
Одно из крупнейших шельфовых нефтегазовых месторождений Украины "Дельфин" выставят на конкурс по разработке двумя лотами

Об этом сообщил во время представления результатов работы в 2019 году глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах.

"Сейчас по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информацией, мы решили, что оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка", - сказал он.

Речь идет о "Северном Дельфине" и "Южном Дельфине". Общая площадь месторождений - 15 тыс. кв. км.

Опимах также сообщил, что Кабмин в марте может запустить еще три новых конкурса по разработке на основании соглашений о разделе продукции углеводородов на суше.

 

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