 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНовая стратегия нацбезопасности будет включать курс на членство в НАТО, - Апаршин

Новая стратегия нацбезопасности будет включать курс на членство в НАТО, - Апаршин


фото: prm.ua
В течение двух-трех месяцев появится военная стратегия Украины, где будет задокументирован курс на членство в НАТО

Об этом заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин, сообщает Интерфакс-Украина.

"Приобретение Украиной членства в НАТО - это вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины - полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО ", - сказал он.

Он отметил, что стремление Украины к членству в альянсе подтверждено практическими шагами.

"Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня утвержден. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения", - сказал Апаршин.

Также он сообщил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.

  • СНБО передала Зеленскому на утверждение новую стратегию нацбезопасности и обороны.

.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать