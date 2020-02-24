Новая стратегия нацбезопасности будет включать курс на членство в НАТО, - Апаршин
Об этом заявил генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины Иван Апаршин, сообщает Интерфакс-Украина.
"Приобретение Украиной членства в НАТО - это вообще вопрос сегодня не обсуждается. В ближайшее время указ президента, стратегия национальной безопасности и обороны, там также есть прямая ссылка, что конечная цель Украины - полноправное членство Украины в НАТО. В ближайшее время, в течение двух-трех месяцев будет военная стратегия. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО ", - сказал он.
Он отметил, что стремление Украины к членству в альянсе подтверждено практическими шагами.
"Бюджет увеличен. Государственный оборонный заказ, хоть и с задержкой, уже сегодня утвержден. Сегодня опять-таки на уровне комитета будут некоторые внесены изменения", - сказал Апаршин.
Также он сообщил, что Офис президента начал инспекционную проверку Министерства обороны и Вооруженных сил Украины по вопросу территориальной обороны.
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СНБО передала Зеленскому на утверждение новую стратегию нацбезопасности и обороны.
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