Непогода в Украине: пять поездов задерживаются из-за поваленных на пути деревьев
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов ", - говорится в сообщении.
Вследствие шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборив.
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