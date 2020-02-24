Непогода в Украине: пять поездов задерживаются из-за поваленных на пути деревьев

24 февраля, 2020, 10:49

Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку движения пяти пассажирских поездов и нескольких пригородных поездов

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Укрзализныця работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов № 49 Киев - Трускавец, № 602 Львов - Солотвино, № 81 Ужгород - Киев, № 29 Ужгород - Киев, № 141 Бахмут - Львов, а также нескольких пригородных поездов ", - говорится в сообщении.

Вследствие шквального ветра на территории обслуживания регионального филиала "Львовская железная дорога" зафиксировано падение деревьев на рельсы и нависание ветвей на линиях электропередач, которые помешали работе железнодорожной инфраструктуры и оборудования на станции Ходоров, участках Львов - Сапежанка, Оброшино - Щирец, Любинь Великий - Комарно, Яблонька - Соколики - Сянки, Рожнятов - Долина, Глубочек Великий - Озерная, Озерная - Зборив.