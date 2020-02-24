Не ко времени, - Дробович о переименовании станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр"

24 февраля, 2020, 18:30

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что сейчас не время для постановки вопроса о переименовании столичной станции метро "Дорогожичи" на "Бабий Яр"

Об этом Дробович сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день это (Бабий Яр, - ред.) название в Киеве уже имеет Национальный историко-мемориальный заповедник "Бабий Яр" и остановка троллейбуса №23 рядом со станцией метро "Дорогожичи". В целом же топоним "Дорогожичи" является давним киевским топонимом. Впервые он упоминается в Ипатьевской летописи в контексте событий Х века. Топоним "Бабий Яр" известен с ХIХ века и тоже является исконно киевским. Никакого конфликта между названиями нет - они являются историческими и присущими местности. Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как представляющий собой угрозу или забытый. Они оба является важной частью памяти киевлян ", - сказал он.

Ему кажется, что этот вопрос сейчас не ко времени, по крайней мере что касается проведения консультаций с общественностью, экспертами-киевоведами и теми немногочисленными жертвами Холокоста, которые до сих пор живы и могут высказать свое мнение.

"Вместе с тем я поддерживаю быстрое и профессиональное обсуждение темы мемориализации в городском пространстве - это хороший пример общественной дискуссии и привлечение внимания к важным страницам памяти украинского народа", - отметил Дробович.