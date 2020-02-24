Наркотиками или оружием надо торговать, чтобы в Украине платить ипотеку, - Гончарук
24 февраля, 2020, 08:07
Ипотечные кредиты, которые предоставляют банки в Украине, являются очень дорогими. Украинцам трудно их выплачивать, разве что они в этом случае торгуют наркотиками или оружием
Об этом в эфире одного из телевизионных каналов заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует 24 канал.
"Даже если сейчас говорить о рынке ипотеки, то он недоступен, так как очень высокий. То есть, не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать для того, чтобы выплачивать такую ипотеку ", - сказал Гончарук.
Поэтому, как отметил глава правительства, одна из задач Кабмина - добиться того, чтобы украинские банки предоставляли дешевые кредиты: "Ипотека под 10% в этом году - это одна из наших главных задач".
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