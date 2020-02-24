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Espreso.tvОбществоНа станции "Академик Вернадский" в Антарктиде красный снег. ФОТОФАКТ

На станции "Академик Вернадский" в Антарктиде красный снег. ФОТОФАКТ


фото: Андрій Зотов
Ученые станции "Академик Вернадский" уже несколько воскресений наблюдают за редким явлением - цветением снега. Окраску снега вызывают водоросли хламидомонады

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

"Интересную окраску снега дают микроскопические снежные водоросли. Наши ученые их определили под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и хранятся в снегу на протяжении всей длительной зимы. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето ), споры начинают прорастать ", - рассказали ученые.

Из-за присутствия красного каротинового слоя на снегу возникают красные пятна как от малинового джема. Кстати, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Ученые отметили, что "цветение снега" способствует изменению климата. Из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие - в нем образуется все больше ярких водорослей.

С наступлением холодов хламидомонада готовится к зимнему покою и "цветение" снега прекращается.

Фото - Адрей Зотов:

Chlamydomonas nivalis под микроскопом:

 

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