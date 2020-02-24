На КПВВ "Марьинка" умер мужчина

24 февраля, 2020, 12:49

Утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина

Об этом сообщает БФ "Право на защиту".

"80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, к Днепру. Еще в машине, которая везла супругов с" нулевого "блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание", - говорится в сообщении.

Врачи Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи с Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию.

Впрочем спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.