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Espreso.tvОбществоНа КПВВ "Марьинка" умер мужчина

На КПВВ "Марьинка" умер мужчина


фото: dpchas
Утром 24 февраля на КПВВ "Марьинка" умер 80-летний мужчина

Об этом сообщает БФ "Право на защиту".

"80-летний мужчина вместе с женой ехал из Макеевки, что на неподконтрольной правительству Украины территории, к Днепру. Еще в машине, которая везла супругов с" нулевого "блокпоста, пенсионеру стало плохо. На паспортном контроле он потерял сознание", - говорится в сообщении.

Врачи Première Urgence Internationale сразу начали оказывать ему первую помощь. Вместе с врачами скорой помощи с Марьинки они 25 минут осуществляли сердечно-легочную реанимацию.

Впрочем спасти мужчину не удалось. В 10:42 медицинские работники вынуждены были констатировать смерть пенсионера.

 
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