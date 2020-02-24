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Espreso.tvОбществоМинцифры доработало электронный кабинет застройщика

Минцифры доработало электронный кабинет застройщика


фото: rubryka
В Министерстве цифровой трансформации Украины доработали электронный кабинет застройщика, и теперь он автоматически проверяет информацию из реестра, которую внесли оффлайн

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Мы доработали кабинет и теперь автоматически перепроверяем информацию из реестра, которая вносилась путем получения услуги режиме. А очень скоро все услуги в строительстве станут автоматическими и электронными", - написал он.

Федоров пояснил, что это сделано для того, чтобы уменьшить влияние коррупции в сфере строительства.

"Два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривен на взятках и уже испытывают большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика. И они даже решили, что им это удалось. Мы были готовы к таким атакам и внимательно следили за ними ", - уточнил министр.

 

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