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Espreso.tvОбществоМилованов анонсировал реформу Антимонопольного комитета

Милованов анонсировал реформу Антимонопольного комитета


фото: zib.ua
В Министерстве экономического развития и торговли Украины планируют провести реформу деятельности Антимонопольного комитета

Об этом в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

"Недостаточная конкуренция - причина устаревшей экономики в Украине. Например, если бы в промышленности было больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции - например , агро - развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты ", - написал он.

По его словам, на состояние экономики напрямую влияет деятельность АМКУ, поэтому вопросам конкуренции реформа актуальна.

В апреле 2020 года Минэкономики вместе с международными партнерами планирует провести специальный форум, на котором обсудят направления реформирования Антимонопольного комитета и улучшения его работы.

 

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