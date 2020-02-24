Милованов анонсировал реформу Антимонопольного комитета
Об этом в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.
"Недостаточная конкуренция - причина устаревшей экономики в Украине. Например, если бы в промышленности было больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции - например , агро - развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты ", - написал он.
По его словам, на состояние экономики напрямую влияет деятельность АМКУ, поэтому вопросам конкуренции реформа актуальна.
В апреле 2020 года Минэкономики вместе с международными партнерами планирует провести специальный форум, на котором обсудят направления реформирования Антимонопольного комитета и улучшения его работы.
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