МИД рекомендует не ездить на север Италии из-за коронавируса

24 февраля, 2020, 15:41

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения коронавирусом

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения ", - говорится в сообщении.

Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, в МИД посоветовали проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua .

В ведомстве напомнили, что органы власти Италии полностью ввели карантинные мероприятия в десяти муниципалитетах региона Ломбардия: провинции Лоди - Касалпустерленго, Кодоньо, Кастильоне-д'Адда, Фомбио, Малео, Сомалия, Бертонико, Терранова-де-Пасерини, Кастельгерсундо и Сан-Фиорано , а также - муниципалитете Во 'Эуганео в провинции Падуя, регионе Венето.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Италию или сейчас находятся в стране, рекомендуется следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии. В частности, медики советуют:

регулярно и тщательно мыть руки (не менее в течение 20 секунд, водой и мылом или дезинфицирующими для рук спиртосодержащими (60%) средствами;

избегать близких контактов с лицами, имеющими признаки острых респираторных заболеваний (держаться на расстоянии не менее 1 м от лиц, которые кашляют или чихают)

не касаться руками глаз, носа и рта (при контакте с зараженной поверхностью руки могут передавать вирус к телу)

прикрывать бумажным платком рот и нос, когда кашляете или чихаете;

пользоваться противовирусными препаратами или антибиотиками следует только в случае, если они прописаны врачом;

регулярно протирать поверхность (на рабочем месте, в квартире и т.п.) химическими дезинфицирующими средствами ("убить" коронавирус могут средства с содержанием отбеливателя / candeggina, хлора / cloro, растворителей / solventi, 75-процентного этанола / etanolo al 75%, перуксусной кислоты / acido peracetico, хлороформа / cloroformio)

использовать маску в случае подозрения на заболевание или при помощи больным.

В то же время медики объяснили, что товары, изготовленные в Китае, или пакеты, полученные из Китая, не считаются опасными (коронавирус не обладает способностью жить слишком долго на поверхности).

Домашние животные пока не идентифицированы как распространители нового коронавируса, но несмотря на это рекомендуется всегда мыть руки после контакта с животными.