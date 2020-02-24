Молдова может покупать газ через Украину на 16% дешевле, чем у Газпрома, - Макогон

24 февраля, 2020, 10:30

В связи с рекордно теплой зимой и падением цен на газ на европейских рынках, Молдова сможет покупать газ в ЕС с поставкой через Украину на 16% дешевле, чем платит по контрактам с Газпромом

Об этом сообщил председатель Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

"Молдова сейчас покупает газ у Газпрома по $ 174 (за тысячу кубометров - ред.) Если покупать газ из ЕС с поставкой через Украину, то цена на входе в Молдову составит около 146 долларов. Экономия около $ 28 (16%) ", - сообщил Макогон.

Он отметил, что сейчас цены на газ на европейских газовых хабах стремительно падают. Это падение цены наблюдается и на энергетической бирже в Украине, где в последний раз цена газа снизилась до 4000 грн за тысячу кубометров (включая налог на добавленную стоимость).

Основанием для падения цен на газ Макогон назвал подписание нового контракта на транзит между Украиной и Россией. Этот же контракт предоставляет новые возможности европейским компаниям закупать газ на Украине-российской границе, платя Украины за его транзит.