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Espreso.tvОбществоМетеорологи назвали причину аномально теплой зимы

Метеорологи назвали причину аномально теплой зимы

Низкое давление на Северном полюсе стало причиной аномально теплой зимы в Европе, Украине и Соединенных Штатах Америки

Об этом сообщает Bloomberg .

"Система давления, которая получила название" Арктическая осцилляция ", имеет тенденцию колебаться вперед и назад между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее содержание редко длится так долго, - говорится в сообщении.

Стойка область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Исследователи отметили, что пока эта ситуация требует детального анализа и установления причин такого явления. В то же время здесь есть определенные преимущества, ведь эта зима позволила Арктике вернуть часть льда, который таял в течение последних изменений.

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