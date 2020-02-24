МАУ планирует усилить меры безопасности на авиарейсы в Италию из-за вспышки коронавируса
Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на ответ пресс-службы авиакомпании.
"Сейчас документов, регламентирующих дополнительные меры, от госорганов нет, но мы в авиакомпании планируем расширить дополнительные меры безопасности на борту, которые ранее были введены в ряде восточных направлений, на рейсы в/из Рима, Милана и Венеции", - отметили в МАУ.
В то же время в "МАУ" не планируют ограничивать полетную программу в Италию, а также по состоянию на понедельник, 24 января, не видят падения спроса со стороны украинских пассажиров на билеты в Италию.
Как сообщалось, украинские пограничники осуществляют усиленное визуальное наблюдение за пассажирами, которые прибывают в Украину из Италии, информация о ситуации в этой стране в связи с распространением коронавируса доведена до сведения всех подразделений.
В Италии подтверждено более 200 случаев заражения коронавирусом, четверо пациентов скончались.
По данным итальянских СМИ, власти Италии готовы принять чрезвычайные меры в связи со вспышкой уханьского коронавируса Covid-19 на севере страны.
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