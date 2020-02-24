Матчи чемпионата Италии могут отменить из-за коронавируса
24 февраля, 2020, 10:51
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что на этой неделе из-за распространения коронавируса в стране могут быть отменены все футбольные матчи
Об этом сообщает Football Italia .
"Не думаю, что всего лишь за одну неделю нам удастся столь обуздать инфекцию, чтобы иметь возможность восстановить спортивные мероприятия. Мы постоянно наблюдаем за ситуацией. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на следующей неделе", - сказал Конте.
В воскресенье из-за вспышки коронавируса уже был перенесен 4 матча Серии А "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальяри" и "Торино" - "Парма".
- 24 февраля правительство Австрии запретил пропускать несколько поездов из Италии , чтобы предотвратить распространение коронавируса.
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23 февраля в Италии третий человек умер от коронавируса .
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