Матчи чемпионата Италии могут отменить из-за коронавируса

24 февраля, 2020, 10:51

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте допустил, что на этой неделе из-за распространения коронавируса в стране могут быть отменены все футбольные матчи

Об этом сообщает Football Italia .

"Не думаю, что всего лишь за одну неделю нам удастся столь обуздать инфекцию, чтобы иметь возможность восстановить спортивные мероприятия. Мы постоянно наблюдаем за ситуацией. Посмотрим, как будет вести себя инфекция, и решим, нужно ли переносить все матчи на следующей неделе", - сказал Конте.

В воскресенье из-за вспышки коронавируса уже был перенесен 4 матча Серии А "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальяри" и "Торино" - "Парма".