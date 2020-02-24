Китай заявил о создании вакцины против коронавируса
Об этом заявил на брифинге посол Китая в РФ Чжан Ханьхуей, сообщает Интерфакс .
"В Китае уже разработали вакцину ... Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки", - сказал посол.
Он также сообщил о найдены эффективные лекарства для лечения коронавируса.
"Практика показывает, что китайские лекарства эффективно действуют. Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения. Общая эффективность китайских лекарств показывает более 85%, в некоторых случаях более 90%", - отметил Ханьхуей.
Дипломат рассказал, что в Китае нашли старые лекарства, которые эффективно действуют против коронавируса, это "хлорохином фосфат, который несколько десятков лет применяем от малярии».
Ранее сообщалось, что первые лекарства, которые могут быть эффективными в борьбе с новым коронавирусом, запущены в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян 16 февраля. Препарат "Фавейлавей", разработанный фармацевтической компанией Zhejiang Hisun Pharmaceutical, официально получил одобрение.
- Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
- Южная Корея сообщила про 161 новый случай коронавируса, в результате чего общее количество зараженных в стране достигло 763. семь человек умерли.
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