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Espreso.tvОбществоКиев сковали пробки

Киев сковали пробки

24 февраля Киев стал в пробках - движение затруднено на всех мостах в направлении правого берега, стоят Набережное шоссе, проспект Победы, улица Елены Телиги

Об этом свидетельствует онлайн-карта GoogleМaps

Сейчас заторы на улице Ильенко, Черновола, Жилянской, Воздухофлотском и Голосеевском проспекте в направлении центра.

На левом берегу затруднено движение на проспектах Соборности, Броварском, Шухевича и Бажана, бульваре Перова, улице Братиславской.

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