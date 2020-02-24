Киев сковали пробки
24 февраля, 2020, 10:12
24 февраля Киев стал в пробках - движение затруднено на всех мостах в направлении правого берега, стоят Набережное шоссе, проспект Победы, улица Елены Телиги
Об этом свидетельствует онлайн-карта GoogleМaps
Сейчас заторы на улице Ильенко, Черновола, Жилянской, Воздухофлотском и Голосеевском проспекте в направлении центра.
На левом берегу затруднено движение на проспектах Соборности, Броварском, Шухевича и Бажана, бульваре Перова, улице Братиславской.
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