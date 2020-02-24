Коронавирус: заражение зафиксировали еще в трех странах
24 февраля, 2020, 11:02
Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса
Об этом сообщает Daily Sabah .
Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса.
Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.
Фероз объявил чрезвычайное положение в провинции, граничащей с Ираном, с которого приехали больные.
- В Италии третий человек умер от коронавируса .
- Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
- Южная Корея сообщила про 161 новый случай коронавируса, в результате чего общее количество зараженных в стране достигло 763. Семь человек умерли.
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