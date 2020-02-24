Коронавирус: заражение зафиксировали еще в трех странах

24 февраля, 2020, 11:02

Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса

Об этом сообщает Daily Sabah .

Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса.

Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.