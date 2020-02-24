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Espreso.tvОбществоКоронавирус: заражение зафиксировали еще в трех странах

Коронавирус: заражение зафиксировали еще в трех странах

Кувейт, Бахрейн и Афганистан подтвердили первые случаи нового коронавируса

Об этом сообщает Daily Sabah .

Кувейт сообщил о трех случаях заражения, Бахрейн - об одном. Также министр здравоохранения Афганистана Ферозуддин Фероз заявил, что в стране выявлен первый случай коронавируса.

Один из трех подозреваемых случаев заболевания был подтвержден в западной провинции Герат.

Фероз объявил чрезвычайное положение в провинции, граничащей с Ираном, с которого приехали больные.

  • В Италии третий человек умер от коронавируса .
  • Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
  • Южная Корея сообщила про 161 новый случай коронавируса, в результате чего общее количество зараженных в стране достигло 763. Семь человек умерли.
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