Коронавирус: ВОЗ передала Украине реагенты для тестирования на СOVID-19
24 февраля, 2020, 18:22
Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19. Проб хватит на для исследования на заболевания более 950 человек
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Укаины.
"Всемирная организация здравоохранения передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины", - говорится в сообщении.
Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950 человек.
Напомним, недавно председатель Всемирной организации здравоохранения заявил, что коронавирус COVID-19 имеет потенциал пандемии
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