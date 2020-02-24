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Espreso.tvОбществоКоронавирус: ВОЗ передала Украине реагенты для тестирования на СOVID-19

Коронавирус: ВОЗ передала Украине реагенты для тестирования на СOVID-19


фото: Центр громадського здоров’я України
Всемирная организация здравоохранения передала Украине 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19. Проб хватит на для исследования на заболевания более 950 человек

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Укаины.

"Всемирная организация здравоохранения передала 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19 в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья Украины", - говорится в сообщении.

Наборы содержат примерно 3000 реакций, чего хватит для исследования на заболевания более 950 человек.

Напомним, недавно председатель Всемирной организации здравоохранения заявил, что коронавирус COVID-19 имеет потенциал пандемии

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