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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Ухане зафиксировали почти 200 повторных случаев заражения

Коронавирус: в Ухане зафиксировали почти 200 повторных случаев заражения


фото: reuters
В китайском городе Ухань зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР .

"В Ухане после выздоровления, зафиксировали 195 повторных заражений", - говорится в сообщении.

Причины повторного заражения в Китае не назвали. Власть Уханя опровергла информацию о том, что якобы позволила гражданам, не имеющих симптомов коронавируса, выезжать из изолированного города.

  • Напомним, в результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек.
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