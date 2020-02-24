Коронавирус: в Ухане зафиксировали почти 200 повторных случаев заражения

24 февраля, 2020, 13:51

В китайском городе Ухань зафиксировано 195 случаев повторного заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР .

"В Ухане после выздоровления, зафиксировали 195 повторных заражений", - говорится в сообщении.

Причины повторного заражения в Китае не назвали. Власть Уханя опровергла информацию о том, что якобы позволила гражданам, не имеющих симптомов коронавируса, выезжать из изолированного города.