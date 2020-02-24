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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Омане зафиксировали первые заражения

Коронавирус: в Омане зафиксировали первые заражения


фото: reuters
В Омане 24 февраля зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Об этом сообщает местное издание OmanTV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в Омане зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом. Издание отмечает, что опасный вирус обнаружили у двух гражданок Ирана.

  • Правительство Ирана отрицает информацию, что от коронавируса в иранском городе Кум умерли около 50 человек, что значительно более высокий показатель, чем заявляли официально.
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