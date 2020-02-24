Коронавирус: в Омане зафиксировали первые заражения
24 февраля, 2020, 16:32
В Омане 24 февраля зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
Об этом сообщает местное издание OmanTV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.
Сообщается, что в Омане зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом. Издание отмечает, что опасный вирус обнаружили у двух гражданок Ирана.
- Правительство Ирана отрицает информацию, что от коронавируса в иранском городе Кум умерли около 50 человек, что значительно более высокий показатель, чем заявляли официально.
Читайте также
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
Читайте также
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
-
23 февраля, 2020 Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок
-