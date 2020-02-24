Коронавирус: в Омане зафиксировали первые заражения

24 февраля, 2020, 16:32

В Омане 24 февраля зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом

Об этом сообщает местное издание OmanTV со ссылкой на местное Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в Омане зарегистрировали первые два случая заражения коронавирусом. Издание отмечает, что опасный вирус обнаружили у двух гражданок Ирана.