Коронавирус: пограничники будут измерять температуру путешествующим через пункт пропуска "Тиса" на Закарпатье

24 февраля, 2020, 18:04

Начиная с 24 февраля на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает Интерфакс-Украина .

"Завтра с 8:00 утра там будет обеспечена также температурная проверка всех транспортных средств и пассажиров, которые ими следуют, с целью предотвращения попадания лиц с признаками коронавируса", - сказал он на брифинге по ситуации с противодействием распространению коронавируса.

По словам Дейнека, наиболее потенциально опасным является пункт пропуска для автомобильного сообщения "Тиса", который расположен вблизи города Чоп Закарпатской области.

"Прямого пассажирского автобусного сообщения там нет... Там выполняются нерегулярные рейсы, около 500 микроавтобусов в неделю, пересекающих государственную границу из Украины в Италии и в противоположном направлении, используемые нашими соотечественниками, которые находятся на заработках в Италии", - пояснил глава Госпогранслужбы Украины.

Он отметил, что в 99% случаев транспортные средства, которые направляются из Италии в Украину и обратно, используют именно этот пункт пропуска.

Также председатель Госпогранслужбы отметил, что есть еще три пункта пропуска на границе с Венгрией, однако они меньше.

"Они менее активны, мы там также примем все необходимые меры", - сказал Дейнеко.