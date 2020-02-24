Количество погибших от коронавируса в Южной Корее достигло семи
24 февраля, 2020, 10:34
В понедельник, 24 февраля, в Южной Корее зафиксировали седьмую смерть в стране от коронавируса
Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Южной Кореи, жертвой вируса стал 62-летний мужчина из больницы в Чонгдо.
Количество больных коронавируса возросло до 763 человек.
Из-за новых случая заражения власти Южной Кореи объявили самый высокий уровень опасности. Это позволит запретить проведение массовых мероприятий в стране и закрыть общественные заведения.
Согласно последним данным ВОЗ, Южная Корея - одна из стран с наибольшим темпом роста количества зараженных коронавирусом.
- Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
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