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Espreso.tvОбществоКоличество погибших от коронавируса в Южной Корее достигло семи

Количество погибших от коронавируса в Южной Корее достигло семи

В понедельник, 24 февраля, в Южной Корее зафиксировали седьмую смерть в стране от коронавируса

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Южной Кореи, жертвой вируса стал 62-летний мужчина из больницы в Чонгдо.

Количество больных коронавируса возросло до 763 человек.

Из-за новых случая заражения власти Южной Кореи объявили самый высокий уровень опасности. Это позволит запретить проведение массовых мероприятий в стране и закрыть общественные заведения.

Согласно последним данным ВОЗ, Южная Корея - одна из стран с наибольшим темпом роста количества зараженных коронавирусом.

  • Согласно последним данным, по всему миру было зарегистрировано более 78 000 подтвержденных случаев заражения коронавируса нового типа COVID-19 в 31 стране (подавляющее количество случаев - в китайской провинции Хубэй) и более 2400 смертей.
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