Количество погибших от коронавируса в Южной Корее достигло семи

24 февраля, 2020, 10:34

В понедельник, 24 февраля, в Южной Корее зафиксировали седьмую смерть в стране от коронавируса

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Южной Кореи, жертвой вируса стал 62-летний мужчина из больницы в Чонгдо.

Количество больных коронавируса возросло до 763 человек.

Из-за новых случая заражения власти Южной Кореи объявили самый высокий уровень опасности. Это позволит запретить проведение массовых мероприятий в стране и закрыть общественные заведения.

Согласно последним данным ВОЗ, Южная Корея - одна из стран с наибольшим темпом роста количества зараженных коронавирусом.