Клопп заявил, что не считает "Ливерпуль" самой лучшей командой мира
24 февраля, 2020, 13:04
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что считает свою команду топ-клубом, однако не самым лучшим в мире
Об этом сообщает Sky Sports .
"Я не очень понимаю это. Приятно, когда люди так говорят. Очевидно, что это лучше, чем когда команду называют худшей в мире. Если говорят о "самой лучшей команде мира ", в голову приходят" Реал "несколько лет назад," Барселона " несколько лет назад, "Манчестер Сити" двух предыдущих сезонов и все такое. Я думаю, что "Ливерпуль" - это одна из топ-топ-топ-топ-команд мира ", - сказал Юрген Клопп.
В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате Англии и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 19 очков.
- 18 февраля "Атлетико" минимально победил "Ливерпуль" со счетом 1: 0.
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