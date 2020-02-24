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Espreso.tvСпортКлопп заявил, что не считает "Ливерпуль" самой лучшей командой мира

Клопп заявил, что не считает "Ливерпуль" самой лучшей командой мира


фото: Reuters
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что считает свою команду топ-клубом, однако не самым лучшим в мире

Об этом сообщает Sky Sports .

"Я не очень понимаю это. Приятно, когда люди так говорят. Очевидно, что это лучше, чем когда команду называют худшей в мире. Если говорят о "самой  лучшей команде мира ", в голову приходят" Реал "несколько лет назад," Барселона " несколько лет назад, "Манчестер Сити" двух предыдущих сезонов и все такое. Я думаю, что "Ливерпуль" - это одна из топ-топ-топ-топ-команд мира ", - сказал Юрген Клопп.

В турнирной таблице АПЛ "Ливерпуль" уверенно лидирует в чемпионате Англии и опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 19 очков.

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