Гривна укрепилась относительно евро, но сдала позиции перед долларом

24 февраля, 2020, 10:59

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс доллара на 24 февраля установлен на уровне 24,45 гривны за доллар.

Официальный курс евро установлен на уровне 26,41 гривны. День назад официальный курс был 26,42 гривны.