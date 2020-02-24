Гривна укрепилась относительно евро, но сдала позиции перед долларом
24 февраля, 2020, 10:59
Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривны относительно доллара на 3 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс доллара на 24 февраля установлен на уровне 24,45 гривны за доллар.
Официальный курс евро установлен на уровне 26,41 гривны. День назад официальный курс был 26,42 гривны.
Читайте также
-
17 февраля, 2020 Уроки Мюнхена
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!
-
14 февраля, 2020 Все пропало 2.0. Как Зеленский и Ермак копают могилу для всех
Читайте также
-
-
16 февраля, 2020 Оман-скандал, маленькая ложь и большие последствия
-
14 февраля, 2020 Виталий Портников: Оман - так Оман!