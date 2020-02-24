Глава ГНСУ обещает транслировать вживую отказ проверяться на коронавирус при въезде в Украину
24 февраля, 2020, 20:10
Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил о намерении отказывать во въезде на территорию Украины иностранцам, которые отказались проходить обследование на границе, а также обещал сделать "публичным" такой отказ для украинских граждан
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Если человек откажется пройти обследование - мы сделаем это публично. Сделаем стрим, доведем до общества, и пусть за пределами пункта пропуска встречают (такого человека, - ред.) наши активные граждане, забирают и сами отвозят, куда хотят", - заявил он в время брифинга.
Такую позицию главы ГНСУ пока другие службы не комментировали.
- Ранее он заявил, что с 24 февраля на пункте пропуска автомобильного сообщения "Тиса" в Закарпатской области пассажирам будут проверять температуру .
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