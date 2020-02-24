Глава ГНСУ обещает транслировать вживую отказ проверяться на коронавирус при въезде в Украину

24 февраля, 2020, 20:10

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил о намерении отказывать во въезде на территорию Украины иностранцам, которые отказались проходить обследование на границе, а также обещал сделать "публичным" такой отказ для украинских граждан

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Если человек откажется пройти обследование - мы сделаем это публично. Сделаем стрим, доведем до общества, и пусть за пределами пункта пропуска встречают (такого человека, - ред.) наши активные граждане, забирают и сами отвозят, куда хотят", - заявил он в время брифинга.

Такую позицию главы ГНСУ пока другие службы не комментировали.