Евросоюз увеличил помощь для борьбы с коронавирусом на 232 млн евро

24 февраля, 2020, 16:38

Европейский Союз объявил о предоставлении нового пакета помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 на сумму 232 млн евро

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Еврокомиссия объявила о новом пакете помощи от ЕС сегодня, 24 февраля. Средства будут выделены на противодействие распространению нового вируса в мире. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальные - в ближайшие месяцы.

"Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель - сдержать вспышку на глобальном уровне", - заявил комиссар по кризисному управлению и европейский координатор реагирования на чрезвычайные ситуации Янез Ленарчич.

Пакет помощи в размере 232 млн евро будет включать выделение: