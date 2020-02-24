 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕвросоюз увеличил помощь для борьбы с коронавирусом на 232 млн евро

Евросоюз увеличил помощь для борьбы с коронавирусом на 232 млн евро


фото: reuters
Европейский Союз объявил о предоставлении нового пакета помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 на сумму 232 млн евро

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.

Еврокомиссия объявила о новом пакете помощи от ЕС сегодня, 24 февраля. Средства будут выделены на противодействие распространению нового вируса в мире. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальные - в ближайшие месяцы.

"Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель - сдержать вспышку на глобальном уровне", - заявил комиссар по кризисному управлению и европейский координатор реагирования на чрезвычайные ситуации Янез Ленарчич.

Пакет помощи в размере 232 млн евро будет включать выделение:

  • 114 млн евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на глобальный план обеспечения готовности и реагирования;

  • 15 млн евро планируется выделить в Африке, включая Институт Пастера Дакара (Сенегал) для поддержки таких мероприятий, как быстрая диагностика и эпидемиологический надзор;

  • 100 млн евро, из которых 90 млн - на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью в поисках вакцины и 10 млн - на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии и клиническому ведению в области локализации и профилактики;

  • 3 миллиона евро выделено Механизму гражданской защиты ЕС для репатриации граждан ЕС с китайского Уханя.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

24 февраля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать