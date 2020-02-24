Евросоюз увеличил помощь для борьбы с коронавирусом на 232 млн евро
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии.
Еврокомиссия объявила о новом пакете помощи от ЕС сегодня, 24 февраля. Средства будут выделены на противодействие распространению нового вируса в мире. Часть средств будет выделена сразу различным секторам, остальные - в ближайшие месяцы.
"Наш новый пакет помощи поддержит Всемирную организацию здравоохранения и будет направлен на финансирование, чтобы страны с более слабыми системами здравоохранения не остались в стороне. Наша цель - сдержать вспышку на глобальном уровне", - заявил комиссар по кризисному управлению и европейский координатор реагирования на чрезвычайные ситуации Янез Ленарчич.
Пакет помощи в размере 232 млн евро будет включать выделение:
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114 млн евро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на глобальный план обеспечения готовности и реагирования;
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15 млн евро планируется выделить в Африке, включая Институт Пастера Дакара (Сенегал) для поддержки таких мероприятий, как быстрая диагностика и эпидемиологический надзор;
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100 млн евро, из которых 90 млн - на государственно-частное партнерство с фармацевтической промышленностью в поисках вакцины и 10 млн - на исследовательские проекты по эпидемиологии, диагностике, терапии и клиническому ведению в области локализации и профилактики;
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3 миллиона евро выделено Механизму гражданской защиты ЕС для репатриации граждан ЕС с китайского Уханя.
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