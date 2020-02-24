Двух украинцев с Diamond Princess могут вскоре выписать, - МИД

24 февраля, 2020, 12:58

Двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, скоро выпишут

Судьба остальных граждан Украины, находящихся на судне, будет зависеть от результатов тестов, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на МИД Украины.

В частности, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ближайшие дни медики Японии примут анализы в 23 украинцев. Те, у кого наличие вируса будет подтверждено - отправятся в госпитале, кто окажется здоровым - продолжат карантин на судне. В то же время они хотят позже восстановить рейс.

"Большинство граждан Украины заинтересованы пройти карантин в Японии, поскольку часть из них - члены экипажа, и они планируют продолжить свои контракты с работодателем", - сообщили в МИД.

Также в министерстве рассказали, что самочувствие зараженных коронавирусом украинцев улучшается. Скоро их могут выписать.

"Планируется, что перед выпиской, в ближайшие дни, госпитализированы украинцы пройдут еще несколько тестов. После принятия японскими врачами соответствующего решения, граждане Украины будут выписаны из медучреждения", - заявили в МИД.