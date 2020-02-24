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Espreso.tvОбществоДвух украинцев с Diamond Princess могут вскоре выписать, - МИД

Двух украинцев с Diamond Princess могут вскоре выписать, - МИД


фото: reuters
Двух украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, скоро выпишут

Судьба остальных граждан Украины, находящихся на судне, будет зависеть от результатов тестов, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на МИД Украины.

В частности, Министерство иностранных дел Украины сообщило, что в ближайшие дни медики Японии примут анализы в 23 украинцев. Те, у кого наличие вируса будет подтверждено - отправятся в госпитале, кто окажется здоровым - продолжат карантин на судне. В то же время они хотят позже восстановить рейс.

"Большинство граждан Украины заинтересованы пройти карантин в Японии, поскольку часть из них - члены экипажа, и они планируют продолжить свои контракты с работодателем", - сообщили в МИД.

Также в министерстве рассказали, что самочувствие зараженных коронавирусом украинцев улучшается. Скоро их могут выписать.

"Планируется, что перед выпиской, в ближайшие дни, госпитализированы украинцы пройдут еще несколько тестов. После принятия японскими врачами соответствующего решения, граждане Украины будут выписаны из медучреждения", - заявили в МИД.

  • Напомним, 20 февраля умерли двое пассажиров с 621 зараженных коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess. По данным СМИ, погибли мужчина и женщина в возрасте около 80 лет.
  • 19 февраля из круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине из коронавирус, пассажиров начали отправлять на берег .
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