Циклон "Юлия" продержится еще сутки, - Наталья Диденко

24 февраля, 2020, 11:26

Над Украиной расположился циклон "Юлия", который продержится еще сутки

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в эфире телеканала Еспресо.TV .

"Именно сейчас над Украиной расположился циклон, который назвали Юлия. Циклон будет оставаться еще сутки над Украиной, постепенно смещаясь в восточном направлении", - предупредила синоптик.

Наиболее интенсивные осадки во второй половине дня 24 февраля будут наблюдаться в восточной части Украины, в Сумской, Днепропетровской и на юго-востоке. Ветер штормовой - от 15 до 22 м / с, а порывы будут достигать 25 - 28 м / с.

25 февраля ветер ослабеет. Осадки прекратятся в большинстве областей Украины, но на западе пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха прогреется от +3 до +6 градусов в пределах Украины. А направление ветра изменится с северо-западного на юго-западный.

В Киеве 25-го февраля существенные осадки маловероятны, ветер сегодня днем и ближайшей ночью еще удержится сильным, завтра ослабнет до порывистого. Температура воздуха ночью 0 + 2 градуса, днем около +5 градусов.

В среду в Украине ожидается ощутимое потепление, до + 6 + 14 градусов.