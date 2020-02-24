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Espreso.tvОбществоЦена на газ за месяц упала на 15%, - "Нафтогаз"

Цена на газ за месяц упала на 15%, - "Нафтогаз"


фото: freeradio
НАК "Нафтогаз Украины" на февраль 2020 г. установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Согласно сообщению, цена газа составит 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года.

"Цена 3,95 грн за кубометр является самой низкой оптовой ценой "Нафтогаза" для населения с апреля 2016 года", - отметили в пресс-службе.

На январь "Нафтогаз" установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей за ПСО на уровне 4650 грн за 1 тыс. кубометров. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена выросла на 8,7%.

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