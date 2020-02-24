Биатлон: сборная Украины завершила чемпионат мира с одной медалью
24 февраля, 2020, 12:50
На чемпионате мира в Антхольце сборная Украины по биатлону заняла восьмое место, благодаря одной бронзовой медали
Об этом сообщает ua-football.
Украина на итальянском снега получила одну бронзу - в минувшую субботу Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная заняли третье место в классической женской эстафете.
Победу на ЧМ-2020 завоевала сборная Норвегии во главе с пятикратной чемпионкой Мартой Олсби-Ройселанд, которая выиграла спринт и масс-старт, а также завоевала три золота в эстафетах.
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