Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ГФС
24 февраля, 2020, 12:18
Шестой апелляционный административный суд признал законным возобновление Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение суда.
Апелляционная инстанция подтвердила решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС.
Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.
- Напомним, в сентябре Верховный суд отправил дело экс-головы Государственной фискальной службы Романа Насирова к Антикоррупционного суда.
- В ноябре Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по существу в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
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