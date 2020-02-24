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Espreso.tvОбществоАпелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ГФС

Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ГФС


фото: Європейська правда
Шестой апелляционный административный суд признал законным возобновление Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение суда.

Апелляционная инстанция подтвердила решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.

  • Напомним, в сентябре Верховный суд отправил дело экс-головы Государственной фискальной службы Романа Насирова к Антикоррупционного суда.
  • В ноябре Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по существу в отношении бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.
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