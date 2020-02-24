Апелляционный суд возобновил Насирова на посту главы ГФС

24 февраля, 2020, 12:18

Шестой апелляционный административный суд признал законным возобновление Романа Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на решение суда.

Апелляционная инстанция подтвердила решение Окружного административного суда Киева от 11 декабря 2018 года в части признания противоправным и отмене распоряжения Кабинета министров от 31 января 2018 об увольнении Романа Насирова с должности председателя ГФС.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и может быть обжаловано непосредственно в Верховном суде.