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Espreso.tvОбществоАдвокат Порошенко Илья Новиков: Сейчас нам гораздо легче доказать, что имеют место политически мотивированные судебные решения, принятые преступной группой лиц

Адвокат Порошенко Илья Новиков: Сейчас нам гораздо легче доказать, что имеют место политически мотивированные судебные решения, принятые преступной группой лиц


фото: eurosolidarity.org/
Постановления Печерского суда о приводе Петра Порошенко являются следствием преступного сговора группы лиц - судей, следователей и заказчиков политического преследования пятого Президента Украины, и это будет доказано законно

Об этом на своей странице в сети Facebook написал адвокат Петра Порошенко Илья Новиков.

"Это политически мотивированные, взаимно согласованные судебные решения в рамках уголовного производства. Сейчас нам гораздо проще доказать это, чем раньше", - подчеркнул Илья Новиков.

Он отметил, что генпрокурор Рябошапка, который согласовал оба ходатайства, осознавал, что речь идет о статусе народного депутата. Однако в самих ходатайствах, как и в постановлениях суда, это обстоятельство не было указано.

"В данном случае генпрокурор Рябошапка согласовал оба ходатайства. И он, и следователи, которые подали их в ОГПУ на согласование, конечно, понимали, что Порошенко - депутат, а не частное лицо, иначе эта часть процедуры просто не была бы нужна. Но в ходатайствах, поданных в Печерский суд, и в решениях следственных судей Вовка и Константиновой упоминаний о депутатском статусе Порошенко нет. И никто его не сообщал. Следователи сделали вид, что будто забыли, а судьи - как будто не знали, что речь идет о народном депутате. Мы ожидаем, что именно так она и будут объяснять это в ВРУ. И понятно, почему такие объяснения стоят ", - подчеркнул Новиков.

Он также отметил, что оба постановления содержат идентичные ошибки и опечатки, хотя и подписаны разными судьями Печерского суда. Это доказывает, что готовились они в одном месте, и за этим стоят одни и те же "кураторы" атаки на Порошенко.

"Основная ошибка наших оппонентов, которые координировали эти решения, это как раз их синхронность. Можно как-то попытаться объяснить, что в одном случае судья замотался, не понял ситуацию, что-то перепутал без злого умысла. Дважды, двое судей одновременно, по одному сценарию и с одинаковыми ошибками и опечатками ( "профессионально" вместо "профессиональную", "производство" вместо "производствах") - так не бывает. Это уже совершенно явно маркирует преступный сговор. Причем участвовали в этом сговоре с полным осознанием, что готовятся и выносятся неправосудные судебные акты, и судьи, и следователи, и их координаторы с четвертого (или какого?) этажа. Генпрокурор может попробовать отмежеваться, хотя контекст ситуации прозрачно намекает, что он тоже был в курсе", - убежден Илья Новиков.

Он подтвердил опубликованную утром информацию о том, что соответствующие обжалования и заявления об уголовном правонарушении уже поданы в СБУ, Офис Генпрокурора, Высший совет правосудия, а также в Апелляционный и Печерский суды.

"Что с этими решениями не так ли? Почти все (традиционно для ГБР не тот суд. Печерский вместо Шевченковского; ходатайство подано следователем, который не имеет полномочий; ложные показания об уклонении Порошенко от явки по вызовам и др.). Но для понимания механики, как это координировали и проводили через суды, самое важное - это нарушение новой, принятой в декабря 2019 года статьи 482 прим-два КПК. Она принималась в рамках перехода к новой модели депутатского иммунитета и предполагает, что судебное решение о принудительном приводе депутата на допрос принимается судьей а) по ходатайству следователя, согласованному лично генпрокурором или его и.о. и б) только в присутствии самого депутата, которому должны заранее сообщить о заседании ", - объясняет адвокат Новиков.

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