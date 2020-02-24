74% не поддержали протесты из-за эвакуации из Китая, - опрос
Соответствующее исследование обнародовали на сайте социологической группы " Рейтинг ".
По результатам опроса 74% украинцев не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая.
Поддерживают такие действия только 15%, 11% - затруднились с оценкой.
Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны (80%).
Больше всего поддерживают протесты на востоке страны (19%), меньше всего - на Юге (11%). Значительная разница наблюдается среди различных групп по образованию: протесты поддержали 21% опрошенных со средним, 15% со средним специальным и 12% с высшим образованием.
Также несколько больше поддерживают протесты среди бедных - 20%, в то время как среди людей со средними доходами таких всего 9%.
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