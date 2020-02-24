74% не поддержали протесты из-за эвакуации из Китая, - опрос

24 февраля, 2020, 14:17

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года, показали, что 74% не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая

Соответствующее исследование обнародовали на сайте социологической группы " Рейтинг ".

По результатам опроса 74% украинцев не поддержали протесты против размещения эвакуированных из Китая.

Поддерживают такие действия только 15%, 11% - затруднились с оценкой.

Чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации. В региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия - на юге страны (80%).

Больше всего поддерживают протесты на востоке страны (19%), меньше всего - на Юге (11%). Значительная разница наблюдается среди различных групп по образованию: протесты поддержали 21% опрошенных со средним, 15% со средним специальным и 12% с высшим образованием.

Также несколько больше поддерживают протесты среди бедных - 20%, в то время как среди людей со средними доходами таких всего 9%.